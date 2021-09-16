Президент «Легии» прокомментировал победу клуба над «Спартаком» в Лиге Европы

Президент «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал победу на выезде над московским «Спартаком» в матче 1-го тура Лиги Европы (1:0).
«Конечно, мы довольны результатом, потому что победили. С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы. «Спартак» вёл игру, создавал моменты, но не мог реализовать их. Была ситуация, когда следовало назначить чистый пенальти, возможно, с красной карточкой игроку, что могло повлиять на игру, но мы выиграли и очень счастливы.
Появилось ли больше веры в выход в плей-офф Лиги Европы? Если мы победим «Наполи» или хорошо сыграем с «Лестером», почему нет. Мы хорошо играем с сильными соперниками. Не исключаю, что мы сможем дать им бой. Это футбол, мы можем победить, поэтому мы любим футбол», — цитирует Миодуски ТАСС.
- 16 сентября 2021
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