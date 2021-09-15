Тренер «Легии» прокомментировал выездную победу над «Спартаком» в 1-м туре Лиги Европы

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал победу на выезде над московским «Спартаком» в матче 1-го тура Лиги Европы (1:0).
«Очень довольны игрой, хотя начало не было для нас удачным. Старались атаковать, к середине матча выровняли игру, заставили «Спартак» много бегать. Шансы, чтобы забить, у нас были, но мы ими не воспользовались – казалось, что ситуация благоволит «Спартаку». В перерыве показали видео футболистам, обсудили игру «Спартака» и как против них действовать. После перерыва было видно, что «Спартак» стремится к победе, а мы имели шансы на контратаках. Замены стали ключевыми – они дали нам больше шансов. Мы понимали, что Кастрати мог нам помочь – и он использовал идеальный момент для гола.
Было несколько волнительных моментов – в том числе с Пекхартом, поэтому мы довольны заменами. Поздравляю своих игроков с победой. Благодарны и тем, кто сумел быстро сделать визу для Кастрати», — передаёт слова Михневича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 15 сентября 2021
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