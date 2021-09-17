Карпин показал, как отдыхает после сентябрьских матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографию своего отдыха после сентябрьских матчей отбора ЧМ-2022.

«Ну вот и лес, и вода, и воздух… добрался наконец-то», — написал Карпин в своём «инстаграме».

Напомним, летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. В шести матчах отбора ЧМ-2022 россияне набрали 13 что позволяет занимает второе место в турнирной таблице группы Н. В сентябре 2021 года российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), победила национальную команду Кипра (2:0) и переиграла Мальту (2:0).

Ранее стало известно, что сборная России переместилась на 37-е место в рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1475 очков. Ранее она располагалась на 41-м месте в рейтинге.