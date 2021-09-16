Сборная России поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России переместилась на 37-е место в рейтинге ФИФА, сообщает официальный сайт организации. В активе национальной команды 1475 очков. Ранее она располагалась на 41-м месте в рейтинге.



Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1832 очка), на втором месте закрепилась национальная команда Бразилии (1811). Англия поднялась на третью строчку (1755). Также в пятёрку вошли Франция (1754) и Италия (1735).



Напомним, летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), победила национальную команду Кипра (2:0) и переиграла Мальту (2:0).

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