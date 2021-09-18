«Дерби Каунти» вводит внешнее управление, с клуба могут снять 21 очко

Клуб Чемпионшипа, второго английского дивизиона, «Дерби Каунти» объявил о введении внешнего управления. Ранее стало известно, что с клуба намереваются снять очки за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Нарушения датируются предыдущими сезонами. Пока неизвестно, сколько именно очков снимут с клуба, но руководство решило не ждать и объявило введение внешнего управления. При этом владельцы пытались найти покупателя для «Дерби Каунти», но пока не смогли это сделать. В последние месяцы велись переговоры с двумя потенциальными покупателями, но они сорвались.

Как утверждает журналист Telegraph Джон Пёрси, с клуба могут снять 21 очко. 9-очковый штраф предусмотрен за нарушение правил финансового фэйр-плей, а ещё 12 очков могут снять за введение внешнего управления.

Напомним, команду возглавляет экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. «Бараны» в турнирной таблице Чемпионшипа после семи туров занимают 16-е место, набрав семь очков.