Березуцкий объяснил, чем ЦСКА был сильнее «Спартака» в московском дерби

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА был сильнее «Спартака» только характером, ничем более. Игра была равная, до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята — молодцы, проявили характер, и я этому рад», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Антон Заболотный. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.