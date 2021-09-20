Березуцкий объяснил, чем ЦСКА был сильнее «Спартака» в московском дерби
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«ЦСКА был сильнее «Спартака» только характером, ничем более. Игра была равная, до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята — молодцы, проявили характер, и я этому рад», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Антон Заболотный. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
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