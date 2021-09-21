Исполнительный директор РПЛ Чебан — о Кашшаи: он не понимал, куда приехал

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал работу Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства Российского футбольного союза.

«У Кашшаи была проблема – он не понимал, куда приехал и с чем ему придётся работать. На мой взгляд, качество судейства при нём не улучшилось. Но и среди отечественных специалистов пока нет арбитров уровня, который бы позволил занять эту должность. Почему назначили Кашшаи? Это было сделано по рекомендации судейского комитета УЕФА. Что-то в нём разглядели.

Мы в любом случае начинаем играть в марте, только это будет называться первым туром. А чтобы совпасть с мировым календарём, нам придётся начать в феврале. Это невозможно из-за погодных условий. Плюс есть ещё один аргумент в пользу действующей системы. Каждая лига 31 мая должна отчитываться в УЕФА о результатах чемпионата – победителе, а также командах, занявших со второе по четвёртое места. Это связано с тем, что организация заранее начинает планировать сезон еврокубков и без результатов чемпионата сделать подобное невозможно», – цитирует Чебана «Спорт Бизнес Online».