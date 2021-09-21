Исполнительный директор РПЛ Чебан — о Кашшаи: он не понимал, куда приехал

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал работу Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства Российского футбольного союза.
«У Кашшаи была проблема – он не понимал, куда приехал и с чем ему придётся работать. На мой взгляд, качество судейства при нём не улучшилось. Но и среди отечественных специалистов пока нет арбитров уровня, который бы позволил занять эту должность. Почему назначили Кашшаи? Это было сделано по рекомендации судейского комитета УЕФА. Что-то в нём разглядели.
Мы в любом случае начинаем играть в марте, только это будет называться первым туром. А чтобы совпасть с мировым календарём, нам придётся начать в феврале. Это невозможно из-за погодных условий. Плюс есть ещё один аргумент в пользу действующей системы. Каждая лига 31 мая должна отчитываться в УЕФА о результатах чемпионата – победителе, а также командах, занявших со второе по четвёртое места. Это связано с тем, что организация заранее начинает планировать сезон еврокубков и без результатов чемпионата сделать подобное невозможно», – цитирует Чебана «Спорт Бизнес Online».
- 21 сентября 2021
-
22:54
-
22:51
-
22:51
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:25
-
22:16
-
22:09
-
22:01
-
21:53
-
21:53
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:16
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:37
-
20:37
-
20:21
-
20:20
-
20:12
-
20:03
-
19:54
-
19:40
-
19:36
-
19:36
-
19:25