Американская инвестиционная фирма приобрела «Дженоа»
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Пресс-служба клуба Серии А «Дженоа» объявила о приобретении мажоритарной доли акций американской инвестиционной фирмой 777 Partners. Покупатель купил 99,9% акций.
Несмотря на переход актива к новому инвестору, прежний владелец Энрико Прециози останется в совете директоров. Кроме того, гендиректор Алессандро Зарбано продолжит работать в клубе.
Запись можно посмотреть в «твиттере» итальянского клуба.
Сумма сделки не разглашается. Но Calciomercato утверждает, что она составила 150 млн.
«Дженоа» не слишком удачно стартовал в новом сезоне. Генуэзский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь четыре очка в пяти турах. В следующем матче чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Верону».
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