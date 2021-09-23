Американская инвестиционная фирма приобрела «Дженоа»

Пресс-служба клуба Серии А «Дженоа» объявила о приобретении мажоритарной доли акций американской инвестиционной фирмой 777 Partners. Покупатель купил 99,9% акций.

Несмотря на переход актива к новому инвестору, прежний владелец Энрико Прециози останется в совете директоров. Кроме того, гендиректор Алессандро Зарбано продолжит работать в клубе.

Запись можно посмотреть в «твиттере» итальянского клуба.

Сумма сделки не разглашается. Но Calciomercato утверждает, что она составила 150 млн.

«Дженоа» не слишком удачно стартовал в новом сезоне. Генуэзский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав лишь четыре очка в пяти турах. В следующем матче чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Верону».