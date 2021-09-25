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«СИБУР» поглотил главного спонсора «Рубина» компанию «ТАИФ»

«СИБУР» поглотил главного спонсора «Рубина» компанию «ТАИФ»
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Сегодня «СИБУР» и акционерное общество «ТАИФ» заключили документ о слиянии компаний. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

«Событие нерядовое. Очень крупная сделка, сделка мирового уровня. Я должен сказать, что «СИБУР» всегда был партнёром республики по всем вопросам. Выстроена была поставка сырья, работа по технологиям, обмен опытом. И конечно же, решение, которое принято, — создание большой, глобальной компании, нами поддержано, оно связано с дальнейшим ростом. Сырьевая база для нашей компании была слабым звеном, и эта задача будет решена. И конечно же, впереди большие проекты, они требуют и финансовых ресурсов, и сырьевых. Но и самое главное — согласованно работать на рынке, это очень важно: и маржинальность, и все эти процессы регулируются», — сказал на подписании соглашения президент Татарстана Минниханов.

На подписании присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и совладелец компании «СИБУР» Геннадий Тимченко.

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