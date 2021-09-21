Вилков — об удалении Слуцкого: арбитр выгнал раздувающего щёки по адресу!

Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче с «Зенитом». Напомним, встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской Премьер-лиги с командой ФНЛ-2. Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны «Центрального» скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!



Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу! Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок. И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», — цитирует Вилкова «Спорт-экспресс».