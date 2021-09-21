Вилков — об удалении Слуцкого: арбитр выгнал раздувающего щёки по адресу!

Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче с «Зенитом». Напомним, встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской Премьер-лиги с командой ФНЛ-2. Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны «Центрального» скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!
Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щёки по адресу! Думаю, Ашот Рафаилович в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок. И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду «Рубина» может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», — цитирует Вилкова «Спорт-экспресс».
- 21 сентября 2021
-
19:40
-
19:36
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:14
-
18:57
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:36
-
18:22
-
18:17
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:04