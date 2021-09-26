«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче»

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» принимал «Эльче». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 81-й минуте встречи нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль отличился с передачи Игора Субельдии.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Карлос Альварес Фернандес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный арбитр – Алонсо Де Эна Вольф.



После семи сыгранных туров в испанской Примере «Реал Сосьедад» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 16 очками в активе. «Эльче» с 6 очками находится на 15-м месте в таблице.



В восьмом туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Эльче» примет дома «Сельту». Обе встречи пройдут 3 октября.