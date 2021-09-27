«Урал» — «Арсенал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и тульского «Арсенала» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Арсенал».



«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.



Запасные: Годзюр, Мамин, Гогличидзе, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Аугустыняк, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.



«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Панченко, Марков.



Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Кангва, Давиташвили, Аджоев, Тудорие.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов, оба — из Москвы. Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).



«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга в восьми турах набрал всего три очка. «Арсенал» после восьми туров находится на 12-м месте, набрав восемь очков. Лидером соревнований является «Зенит» (23).

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