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Анелька: Месси был лидером «Барселоны», но теперь должен обслуживать Мбаппе

Анелька: Месси был лидером «Барселоны», но теперь должен обслуживать Мбаппе
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Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька отметил, что лидером атаки парижан должен быть нападающий Килиан Мбаппе, а не новый форвард клуба Лионель Месси.

«Мбаппе должен возглавить атаку парижан, потому что он номер один. У Месси был этот статус в «Барселоне», но теперь он должен обслуживать Мбаппе. Килиан находится в клубе пять лет, и Месси должен уважать его», — приводит слова Анелька Le Parisien.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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