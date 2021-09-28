Анелька: Месси был лидером «Барселоны», но теперь должен обслуживать Мбаппе

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька отметил, что лидером атаки парижан должен быть нападающий Килиан Мбаппе, а не новый форвард клуба Лионель Месси.



«Мбаппе должен возглавить атаку парижан, потому что он номер один. У Месси был этот статус в «Барселоне», но теперь он должен обслуживать Мбаппе. Килиан находится в клубе пять лет, и Месси должен уважать его», — приводит слова Анелька Le Parisien.



Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.