Анелька: Мбаппе уже получил бы «Золотой мяч», если бы играл в Англии или Испании

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Николя Анелька высказался по поводу перспектив Килиана Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч». По его мнению, молодой форвард уже получил бы престижную индивидуальную награду, если бы играл в другом чемпионате.

«Килиан Мбаппе — феноменальный игрок с точки зрения скорости, лучше него на планете никого нет. Если «ПСЖ» хочет иметь лучшую команду, они должны сделать всё возможное, чтобы удержать его. Но я думаю, что в голове Килиана всё ясно: он хочет увидеть что-то ещё, и это имеет смысл. Он мечтает о «Золотом мяче», но как он может его выиграть, если он играет в шестой по силе лиге в Европе? Если бы Килиан был в Англии или Испании последние три года, он бы уже выиграл «Золотой мяч», — приводит слова Анелька Get French Football News.