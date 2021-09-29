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«Бенфика» разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов

«Бенфика» разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

На 3-й минуте счёт открыл нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес. Форвард получил мяч от Юлиана Вайгля, прорвался по флангу к штрафной, парой ложных движений ушёл в сторону от защитника и пробил низом в ближний угол. Марк-Андре Тер Штеген прыгнул в ту же сторону, но пропустил мяч под рукой.

На 69-й минуте Рафаэл Силва увеличил преимущество португальцев. Роман Яремчук придержал мяч у линии штрафной и выполнил передачу на Жоау Мариу, который прошёл ближе к воротам и пробил с острого угла. Тер Штеген в падении отразил удар, но мяч полетел к Силве, уверенно сыгравшему в касание на добивании. Спустя 10 минут Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти. На 87-й минуте защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил вторую жёлтую карточку.

«Барселона» в двух матчах не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе Е. «Бенфика» (4) располагается на втором месте.

Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
29 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Нуньес – 3'   2:0 Раф. Силва – 69'   3:0 Нуньес – 79' (пен)
Удаления: нет / Гарсия – 87'
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