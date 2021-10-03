Самошников пропустит часть подготовки сборной России к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022

Защитник «Рубина» Илья Самошников, получивший травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:1), пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды России в Новогорске, информирует официальный сайт РФС.

Есть вероятность, что Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань, где 8 октября проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией.

«В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина»было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.