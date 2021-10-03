Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников пропустит часть подготовки сборной России к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022

Самошников пропустит часть подготовки сборной России к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022
Комментарии

Защитник «Рубина» Илья Самошников, получивший травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:1), пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды России в Новогорске, информирует официальный сайт РФС.

Есть вероятность, что Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань, где 8 октября проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией.

«В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина»было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Новость по теме
Илья Самошников получил травму перед матчами сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021