Шварц: если думаете, что отмена лимита перевернёт ситуацию с футболом в России, ошибаетесь

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Если вы думаете, что уберём лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернёт ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам», — приводят слова Шварца «Известия».