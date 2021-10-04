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Новичок «Реала» Камавинга получил травму, он пройдёт медобследование

Новичок «Реала» Камавинга получил травму, он пройдёт медобследование
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Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга пройдёт медобследование во время паузы на матчи сборных. Он получил травму во время гостевого матча 8-го тура Примеры с «Эспаньолом», который завершился победой каталонцев со счётом 2:1.

Камавинга вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве из-за повреждения. Футболист получил сильный ушиб левой ноги.

18-летний Камавинга перешёл в «Реал» во время летнего трансферного окна из «Ренна».

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков. Столько же очков у «Атлетико», занимающего 2-е место. В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Барселоной». «Атлетико» в матче 9-го тура будет принимать «Реал Сосьедад».

Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

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