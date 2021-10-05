«Не дождётесь». Глушаков рассказал, мог ли он отказаться от вызова в сборную, как Дзюба

Полузащитник сборной России и «Химок» Денис Глушаков заявил, что не смог бы отказаться от приглашения в национальную команду, как форвард «Зенита» Артём Дзюба.

«О капитане сборной говорили уже много. Скажут – буду капитаном, не скажут – не буду. Главное, чтобы каждый из нас был капитаном в душе. Тогда будет стержень, боеспособный коллектив. Битвы за повязку не будет. Будет правильное решение.



Я бы не сказал, что я возрастной футболист. Это ваш миф, а я налево, направо повернулся – там 33 года, 34: такого же года игроки. Не считаю, что возраст имеет значение, если футболист выполняет то, что говорит тренер, и готов функционально – смотреть, сколько кому лет, не надо. Главное – чтобы футболист бегал.



Дзюба поступил не очень красиво, отказавшись ехать в сборную? Я не собираюсь это комментировать, это его решение. Могу ли я сказать, что не в форме, как Дзюба, и не поехать в сборную? Нет, не дождётесь.

Откуда у меня была вера, что я вернусь в сборную? Опять вы про возраст. Мне хочется играть в футбол, я не наигрался. Если бы вернули мне 10 лет – был бы самым счастливым человеком. Я люблю своё дело, много трудился и работал, мотивация есть. Чем буду доволен в сборной? Главное – две победы команды", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.