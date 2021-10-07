Цоуфал может продлить контракт с «Вест Хэмом» до 2025 года
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Защитник английского «Вест Хэма» чешский футболист Владимир Цоуфал намерен остаться в своём нынешнем клубе. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации инсайдера, переговоры о продлении контракта между 29-летним футболистом и клубом находятся в финальной стадии. Отмечается, что новое соглашение будет действовать до 2025 года.
В текущем сезоне Цоуфал принял участие в 8 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился одной результативной передачей. После 7-го тура «Вест Хэм Юнайтед» занимает 9-е место в английской Премьер-лиге. Подопечные Дэвида Мойеса одержали 3 победы, потерпели 2 поражения и дважды сыграли вничью, забив 14 мячей и пропустив 10 голов.
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