Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Душан Влахович может перейти в «Манчестер Сити»

Душан Влахович может перейти в «Манчестер Сити»
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах сербского футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Об этом сообщает Sempre Milan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Руководство «фиалок» потребует за 21-летнего форварда € 90 млн. Помимо «горожан», на серба претендует «Арсенал». Нынешним летом «канониры» уже пытались совершить трансфер нападающего «Фиорентины».

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Новость по теме
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021