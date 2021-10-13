«Ужас. Надо что-то делать». Игроки сборной Украины — о газоне на стадионе «Арена Львов»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко раскритиковал качество газона на стадионе «Арена Львов», который принимал матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной (1:1).
«Хотел бы обратить большое внимание на состояние поля. Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на «Олимпийском», где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята поскальзывались на ровном месте. Оно всё в кочкариках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня.
Мы ещё вчера обратили внимание на состояние поля на первой тренировке. Оно все в кочкарях, попросили его укатать. Это тоже играет большую роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч дробит, прыгает – тоже невозможно», — приводит слова Степаненко ua.tribuna.com.
Защитник Илья Забарный разделил мнение товарища по национальной команде.
«Я согласен с Тарасом. Считаю, это поле непригодное для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Мне кажется, нужно это менять.Только одна арена, которая принимает сборную, с очень хорошим покрытием – «Олимпийский». Это ненормально», — отметил Забарный.
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