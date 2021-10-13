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Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией»

Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией»
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Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может в ближайшее время продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sport1.de.

По информации источника, стороны приступили к переговорам. 35-летний Нойер сообщил руководству «Баварии», что намерен завершить игровую карьеру в мюнхенском клубе. Действующее соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году.

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