Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может в ближайшее время продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sport1.de.

По информации источника, стороны приступили к переговорам. 35-летний Нойер сообщил руководству «Баварии», что намерен завершить игровую карьеру в мюнхенском клубе. Действующее соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году.