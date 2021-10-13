Мануэль Нойер намерен продлить контракт с «Баварией»
Поделиться
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер может в ближайшее время продлить контракт с мюнхенским клубом, сообщает Sport1.de.
По информации источника, стороны приступили к переговорам. 35-летний Нойер сообщил руководству «Баварии», что намерен завершить игровую карьеру в мюнхенском клубе. Действующее соглашение Нойера с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:29
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:33
-
10:27
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:41
-
09:33
Партнерский контент