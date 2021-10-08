Доннарумма, Нойер и Куртуа вошли в число претендентов на приз имени Льва Яшина

Авторитетный французский журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. Список был опубликован в официальном «твиттере» редакции.



В список вошли следующие вратари:

Итальянец Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), немец Мануэль Нойер («Бавария»), бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), словенец Ян Облак («Атлетико»), словенец Самир Ханданович («Интер»), датчанин Каспер Шмейхель («Лестер»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал»), сенегалец Эдуард Менди («Челси»), аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и костариканец Кейлор Навас («ПСЖ»).



Вручение награды состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже. Напомним, Яшин остаётся единственным вратарём в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.