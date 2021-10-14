Ван дер Сар: Роналду удивил меня. Не ожидал его ухода из «Ювентуса»
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар признался, что был удивлён переходом нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Не ожидал ухода Роналду из «Ювентуса». Он удивил меня. Но всегда приятно видеть Роналду на «Олд Траффорд» в футболке «Манчестер Юнайтед», — приводит слова ван дер Сара Tuttosport.
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В конце августа 2021 года португальский форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
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