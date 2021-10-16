«Брентфорд» — «Челси»: Чилуэлл вывел гостей вперёд

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Челси».
Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 45-й минуте встречи отличился защитник «аристократов» Бенджамин Чилуэлл.
Чилуэлл открывает счёт в матче:
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Саймон Хупер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча – «Брентфорд» — «Челси».
«Челси» набрал 16 очков в 7 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (12) располагается на 7-м месте. Лидирует «Ливерпуль», набравший 18 очков в восьми матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
- 16 октября 2021
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:13
-
20:10
-
20:07
-
20:01
-
19:58
-
19:52
-
19:45
-
19:38
-
19:33
-
19:22
-
19:18
-
19:13
-
19:12
-
19:10
-
19:05
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:34