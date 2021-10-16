«Брентфорд» — «Челси»: Чилуэлл вывел гостей вперёд

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Челси».



Счёт матча был открыт в концовке первого тайма. На 45-й минуте встречи отличился защитник «аристократов» Бенджамин Чилуэлл.

Чилуэлл открывает счёт в матче:

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Саймон Хупер.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча – «Брентфорд» — «Челси».



«Челси» набрал 16 очков в 7 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (12) располагается на 7-м месте. Лидирует «Ливерпуль», набравший 18 очков в восьми матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».