Газизов: Кайо намеренно сломал Агаларова. Сухой даже жёлтую не дал

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эпизод с травмой форварда Гамида Агаларова в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).



«Кайо сломал Агаларова. Сухой не даёт ни жёлтой, ничего. Грубая игра должна наказываться карточкой. Кайо преднамеренно фолил грубо. У Агаларова ушиб тазобедренной кости. Через пару дней посмотрим, надеюсь, что ничего серьёзного.



Я доволен игрой. Могли выиграть, могли забить больше. Тем более «Краснодар» сейчас одна из лучших команд в чемпионате», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» на одноимённом стадионе принимал «Уфу». Встреча завершилась со счётом 1:1. На 29-й минуте Агаларов получил травму и был вынужден покинуть поле. Нападающего унесли на носилках. В результате его заменил Остон Урунов.