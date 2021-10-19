«Шахтёр» — «Реал»: Родриго забил четвёртый гол гостей

Нападающий мадридского «Реала» Родриго забил четвёртый гол в матче с донецким «Шахтёром». Счёт — 4:0 в пользу гостей, идёт второй тайм.



На 65-й минуте Родриго в штрафной откликнулся на передачу Винисиуса Жуниора и с ходу вколотил мяч под перекладину.

До этого Винисиус оформил дубль. Первый гол забил Сергей Кривцов в свои ворота.

«Реал» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА. «Шахтёр» (1) – на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».



Встреча группы D проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.