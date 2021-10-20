Европейские ассоциации планируют покинуть ФИФА из-за планов проводить ЧМ каждые два года

Более десятка европейских ассоциаций рассматривают вариант с выходом из Международной федерации футбола (ФИФА) после заявления о планах проведения чемпионатов мира каждые два года, сообщает AP News.
Напомним, накануне ФИФА распространила по национальным федерациям документ, в котором сообщается о намерении проводить чемпионаты мира каждые два года. Изменения предлагается принять после чемпионата мира 2026 года. По информации источника, в ближайшее время около дюжины европейских ассоциаций планируют сообщить ФИФА о намерении выйти из состава организации.
19 октября глава ФИФА Джанни Инфантино, ранее выступавший за проведение чемпионата мира каждые два года, рассказал, в чём заключаются основные преимущества этой идеи. По его словам, переход на 48 участников чемпионата мира начиная с 2026 года — это уже решённый вопрос, а проведение ЧМ раз в два года ещё обсуждается.
- 20 октября 2021
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