Созин: все клубы проигрывают, выигрывают или играют вничью. Наши – «проигрывают достойно»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражениях российских клубов в еврокубках на этой неделе.
«Не представляю, чтобы у Лобановского, Тарасовой, Карполя шла речь о достойных поражениях. Что это такое: «Мы проиграли достойно»? Нет такого выражения, в футболе и в спорте надо выигрывать. Все выигрывают, проигрывают и играют в ничью, зато наши клубы поигрывают «достойно»! Напомните, за это дают пол-очка?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» проиграли свои домашние еврокубковые матчи на этой неделе. В каждой игре российские клубы уступали сопернику в один мяч. Клуб из Санкт-Петербурга уступил дома «Ювентусу» — 0:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов. «Спартак» потерпел поражение от «Лестера» со счётом 3:4 в рамках матча группового этапа Лиги Европы, а московский «Локомотив» также в рамках Лиги Европы поиграл «Галатасараю» 0:1, пропустив на 82-й минуте встречи.
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