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«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Яшина. Захарян оформил хет-трик из ассистов

«Динамо» разгромило «Химки» в день рождения Яшина. Захарян оформил хет-трик из ассистов
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Сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

На 12-й минуте Арсен Захарян ассистировал Николе Моро. Моро выпрыгнул выше всех и замкнул навес с углового на ближнюю штангу. Затем 18-летний россиянин отдал голевую передачу на Вячеслава Грулёва. Грулёв вколотил мяч под перекладину головой после навеса на ближнюю штангу. Команда Шварца вновь использовала угловой удар.

На 60-й минуте противостояния Захарян сделал третью голевую передачу за матч. Он отдал мяч Грулёву, который получил снаряд неподалёку от угла вратарской и пробил. Мяч влетел от голкипера в ближний угол. Футболисты «Химок» забили гол престижа на 90-й минуте матча.

В этой игре полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
22 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Химки
Химки
1:0 Моро – 12'   2:0 Грулёв – 26'   3:0 Тюкавин – 52'   4:0 Грулёв – 60'   4:1 Адеми – 90'
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