«Наслаждаюсь жизнью». Сульшер высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»

48-летний норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», выразил мнение о своей работе и дал наставления своим игрокам перед домашней встречей 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
«Мне нравится тренировать, я наслаждаюсь жизнью. Всегда говорю своим футболистам: будучи игроком «Манчестер Юнайтед», имея такую привилегию, честь и ответственность носить футболку этого клуба и выходить на поле с «Ливерпулем» — вы должна отдавать себя без остатка этой игре», — приводит слова Сульшера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на UtdDistrict.
Напомним, 20 октября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2.
Матч 9-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.
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