Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наслаждаюсь жизнью». Сульшер высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»

«Наслаждаюсь жизнью». Сульшер высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

48-летний норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», выразил мнение о своей работе и дал наставления своим игрокам перед домашней встречей 9-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

«Мне нравится тренировать, я наслаждаюсь жизнью. Всегда говорю своим футболистам: будучи игроком «Манчестер Юнайтед», имея такую привилегию, честь и ответственность носить футболку этого клуба и выходить на поле с «Ливерпулем» — вы должна отдавать себя без остатка этой игре», — приводит слова Сульшера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на UtdDistrict.

Напомним, 20 октября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2.

Матч 9-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Бруну Фернандеш может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021