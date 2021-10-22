Бруну Фернандеш может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Бруну Фернандеш может пропустить матч 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» из-за повреждения.

«Такие игры, как с «Аталантой», всегда будут приносить повреждения. У нас два или три травмированных футболиста. Бруну входит в это число, но он делает все возможное, чтобы быть готовым», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

20 октября «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Фернандеш провел на поле 90 минут и отметился результативной передачей.

Матч 9-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на «Олд Траффорд» 24 октября, начало — в 18:30 мск.