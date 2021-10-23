Цорн и Рангник приехали на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн и руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник прибыли на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-20212022 ЦСКА — «Крылья Советов».

«Каких футболистов отсматриваем? Мы просто смотрим футбол. Болеть будем за «Локомотив», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».

ЦСКА в 11 матчах набрал 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (16) — на 8-м месте.