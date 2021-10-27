Дюков: решение о телевизионном контракте принимали клубы. Наверное, оно правильное

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как принималось решение о телевизионном контракте Российской Премьер-Лиги.



«Решение о телевизионном контракте принимали клубы. Насколько решение является правильным, мне сложно комментировать, нужно знать все нюансы, не могу сказать, что у меня есть вся информация. Имели место консультации. Наверное, это правильное решение. Я видел и другое мнение в социальных сетях — было правильно провести тендер. Но исходя из своего бизнес-опыта, проведение тендеров и аукционов приводило к тому, что компании просто теряли. Лига руководствовалось тем, что «Матч» — давний партнёр лиги, предложил хорошие условия. Если бы был тендер, «Матч» повторил бы то предложение, которое они сделали в результате», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Новость по теме РФС направит на выплаты ДЮСШ почти 1,5 млрд рублей