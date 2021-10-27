Дюков: решение о телевизионном контракте принимали клубы. Наверное, оно правильное

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как принималось решение о телевизионном контракте Российской Премьер-Лиги.
«Решение о телевизионном контракте принимали клубы. Насколько решение является правильным, мне сложно комментировать, нужно знать все нюансы, не могу сказать, что у меня есть вся информация. Имели место консультации. Наверное, это правильное решение. Я видел и другое мнение в социальных сетях — было правильно провести тендер. Но исходя из своего бизнес-опыта, проведение тендеров и аукционов приводило к тому, что компании просто теряли. Лига руководствовалось тем, что «Матч» — давний партнёр лиги, предложил хорошие условия. Если бы был тендер, «Матч» повторил бы то предложение, которое они сделали в результате», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 27 октября 2021
-
14:58
-
14:53
-
14:43
-
14:42
-
14:35
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:16
-
13:49
-
13:41
-
13:26
-
13:15
-
12:59
-
12:55
-
12:50
-
12:06
-
11:45
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:59
-
10:37
-
10:26
-
10:07
-
09:59
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
08:30
-
06:44
-
05:13
-
04:07
-
03:44