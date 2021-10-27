РФС направит на выплаты ДЮСШ почти 1,5 млрд рублей

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что на выплаты детско-юношеским спортивным школам в 2021 году будет направлено почти 1,5 млрд рублей.

«Было рассмотрено несколько вопросов, в том числе утверждение отчёта бухгалтерской и финансовой отчётности. Также были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования, развития детско-юношеского футбола. За 2021 год ряд ДЮСШ получат соответствующие выплаты, на которые мы направим почти 1,5 млрд рублей. До 2023 года это будут фиксированные выплаты, размер их зависит от категории школ. Начиная с 2023 года, мы переходим на гибкий подход к определению выплат. Часть выплат будет привязана к выполнению требований по тренерам, инфраструктуре», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.