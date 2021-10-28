«Барселона» интересуется защитником «Монако» Энрике

«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Монако» Кайю Энрике. Об этом сообщает AS.
По информации источника, «сине-гранатовые» следят за 24-летним бразильцем ещё со времён его выступления за мадридский «Атлетико». Сообщается, что сумма трансфера может составить около € 30 млн.
В нынешнем сезоне Кайю Энрике провёл 17 матчей за «Монако», на его счету семь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в € 16 млн.
Ранее стало известно, что 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Испанские СМИ сообщали, что после поражения от «Райо Вальекано» в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление «Барселоны» провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.
- 28 октября 2021
-
09:28
-
09:23
-
08:54
-
08:30
-
08:05
-
02:25
-
01:38
-
01:24
-
00:46
-
00:24
-
00:22
-
00:02
- 27 октября 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:39
-
23:23
-
23:17
-
23:00
-
22:47
-
22:34
-
22:32
-
22:23
-
22:21
-
22:06
-
21:57
-
21:54
-
21:44
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:21
-
21:13