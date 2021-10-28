«Барселона» интересуется защитником «Монако» Энрике

«Барселона» заинтересована в приобретении защитника «Монако» Кайю Энрике. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сине-гранатовые» следят за 24-летним бразильцем ещё со времён его выступления за мадридский «Атлетико». Сообщается, что сумма трансфера может составить около € 30 млн.

В нынешнем сезоне Кайю Энрике провёл 17 матчей за «Монако», на его счету семь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в € 16 млн.

Ранее стало известно, что 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Испанские СМИ сообщали, что после поражения от «Райо Вальекано» в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление «Барселоны» провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.