Дочери Марадоны раскритиковали матч памяти отца с участием «Барселоны» и «Боки Хуниорс»

Дочери бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны заявили, что не поедут на матч памяти отца, который состоится 14 декабря в Саудовской Аравии. К первой годовщине смерти легендарного нападающего в матче памяти сыграют испанская «Барселона» и аргентинский «Бока Хуниорс». Они разыграют «Кубок Марадоны».



Дальма и Джаннина, дочери Марадоны, заявили, что не поедут на матч. Дальма также раскритиковала действия адвоката, сопровождавшего сделку. Она заявила, что он теперь пытается торговать правом на изображение, голос и имя легендарного футболиста.



«Они делают бизнес на имени моего отца», — заявила Дальма в социальных сетях.



Легендарный футболист выступал за «Бока Хуниорс» с 1981 по 1982 год, а также с 1995 по 1997 год. С аргентинским клубом он стал чемпионом страны.



За «Барселону» Марадона играл с 1982 по 1984 год. Во время выступления за каталонский клуб аргентинец стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.



Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.