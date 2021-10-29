УЕФА наказал «Унион» за антисемитизм в отношении болельщиков «Маккаби» из Хайфы

УЕФА принял решение наказать немецкий клуб «Унион» за поведение болельщиков на матче второго тура Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы (3:0).



Во время встречи некоторые болельщики клуба из Германии скандировали оскорбительные кричалки в адрес фанатов соперника на почве антисемитизма. Очевидец сообщил, что они также попытались поджечь флаг Израиля, а вдобавок употребили грубую фразу в отношении людей, поддерживающих соперника.



УЕФА принял решение обязать «Унион» частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче Лиги конференций с «Фейеноордом». Полностью будут закрыты фанатские сектора. Кроме того, «Унион» обязан разместить на закрытых секторах баннер с логотипом УЕФА и надписью «Нет расизму».

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