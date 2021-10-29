Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА наказал «Унион» за антисемитизм в отношении болельщиков «Маккаби» из Хайфы

УЕФА наказал «Унион» за антисемитизм в отношении болельщиков «Маккаби» из Хайфы
Комментарии

УЕФА принял решение наказать немецкий клуб «Унион» за поведение болельщиков на матче второго тура Лиги конференций с «Маккаби» из Хайфы (3:0).

Во время встречи некоторые болельщики клуба из Германии скандировали оскорбительные кричалки в адрес фанатов соперника на почве антисемитизма. Очевидец сообщил, что они также попытались поджечь флаг Израиля, а вдобавок употребили грубую фразу в отношении людей, поддерживающих соперника.

УЕФА принял решение обязать «Унион» частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче Лиги конференций с «Фейеноордом». Полностью будут закрыты фанатские сектора. Кроме того, «Унион» обязан разместить на закрытых секторах баннер с логотипом УЕФА и надписью «Нет расизму».

Новость по теме
Голевая передача Гуса Тиля помогла «Фейеноорду» обыграть «Унион» в матче Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021