Артём Дзюба отписался от сборной России в «Инстаграме»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в «Инстаграме».

После того как тренером национальной команды стал Валерий Карпин, который пересекался с Дзюбой в «Спартаке», форвард перестал вызываться в сборную страны.

Сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову. Сегодня «Зенит» на своём поле разгромил московское «Динамо» со счётом 4:1. Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.