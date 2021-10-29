Артём Дзюба отписался от сборной России в «Инстаграме»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в «Инстаграме».
После того как тренером национальной команды стал Валерий Карпин, который пересекался с Дзюбой в «Спартаке», форвард перестал вызываться в сборную страны.
Сегодня Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову. Сегодня «Зенит» на своём поле разгромил московское «Динамо» со счётом 4:1. Счёт в матче на 8-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 58-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин сравнял счёт с пенальти. После этого в составе хозяев забитыми мячами отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.
- 29 октября 2021
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