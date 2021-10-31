Форвард «Реала» Мариано Диас сломал нос в матче с «Эльче». Игроку предстоит операция

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас рассказал о травме, полученной в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (2:1).



«Очень рад своему дебюту в этом сезоне и победе команды, но, к сожалению, после серьёзного столкновения во время игры я сломал нос. Мне потребуется операция. Несколько дней буду в отъезде, но уже с нетерпением жду возвращения к своим товарищам. Ещё одно препятствие на пути, ещё одна причина продолжать борьбу», — написал Диас на своей странице в «Инстаграме».



Мариано Диас выступает за «Реал» с 2018 года. Матч с «Эльче» стал для форварда дебютным в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Мариано отдал результативную передачу в этой встрече. Мадридский «Реал» в 11 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (10) — на 15-м месте.

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