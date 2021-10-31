Форвард «Реала» Мариано Диас сломал нос в матче с «Эльче». Игроку предстоит операция

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас рассказал о травме, полученной в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (2:1).
«Очень рад своему дебюту в этом сезоне и победе команды, но, к сожалению, после серьёзного столкновения во время игры я сломал нос. Мне потребуется операция. Несколько дней буду в отъезде, но уже с нетерпением жду возвращения к своим товарищам. Ещё одно препятствие на пути, ещё одна причина продолжать борьбу», — написал Диас на своей странице в «Инстаграме».
Мариано Диас выступает за «Реал» с 2018 года. Матч с «Эльче» стал для форварда дебютным в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Мариано отдал результативную передачу в этой встрече. Мадридский «Реал» в 11 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (10) — на 15-м месте.
- 31 октября 2021
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:03
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:00
-
10:53
-
10:26
-
10:22
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:36
-
09:21
-
06:58
-
00:55
-
00:46
-
00:26
- 30 октября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:21
-
22:20