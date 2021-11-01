Конте просит у «Тоттенхэма» контракт на € 15 млн в год с гарантией 3-4 трансферов зимой

52-летний итальянский специалист Антонио Конте озвучил руководству «Тоттенхэм Хотспур», интересующемуся услугами именитого тренера, свои требования по контракту. Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, Конте желает заполучить 3-летний контракт с зарплатой в € 15 млн в год и гарантией того, что «Тоттенхэм» сумеет приобрести 3-4 футболистов для укрепления состава. Переговоры между сторонами продолжаются.
Напомним, позиции нынешнего главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3). Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».
Последним клубом Конте был «Интер». Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С «Интером» Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
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