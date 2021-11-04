Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока октября в английской Премьер-лиге

Официальный сайт английской Премьер-лиги представил список кандидатов на звание лучшего игрока по итогам октября. В этот перечень вошли: Бенджамин Чилуэлл («Челси»), Максвелл Корне («Бёрнли»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Тино Ливраменто («Саутгемптон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Юри Тилеманс («Лестер Сити»).
Победитель будет объявлен на следующей неделе.
По итогам 10 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Челси», набравший 25 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (22), третье — «Манчестер Сити» (20).
Лучшим бомбардиром чемпионата является Салах (10 голов). Матчи 11-го тура пройдут с 5 по 7 ноября.
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- 4 ноября 2021
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