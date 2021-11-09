Кассано: играй моя мама слева в обороне «Ман Сити», они бы всё равно победили «Юнайтед»

39-летний известный в прошлом итальянский форвард Антонио Кассано ярко высказался о встрече 11-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:2).

«Манчестерское дерби? Если бы моя мама играла на позиции левого защитника в «Манчестер Сити», они бы всё равно победили «Манчестер Юнайтед». Хосеп устроил им румбу, назвать это поражение уроком – это сделать комплимент», — цитирует Кассано Calciomercato.

После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.



В ближайшем матче 12-го тура английской Премьер-лиги, который состоится после международной паузы, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Уотфордом» Клаудио Раньери. Встреча пройдёт в субботу, 20 ноября. Начало – 18:00 мск.