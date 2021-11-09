Газизов: из «Динамо» никто по Агаларову не обращался

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о переходе нападающего уфимского клуба Гамида Агаларова в московское «Динамо».

«К нам из «Динамо» никто не обращался по Агаларову. Официальных предложений не было», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гамид Агаларов провёл за уфимцев 14 игр. В них от забил 11 мячей, результативными передачами не отметился. В квалификации на чемпионат Европы 2023 года среди юношей до 21 года он провёл 2 матча, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. В Кубке России форвард появлялся на поле дважды, но результативными действиями отличиться не смог.