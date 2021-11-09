Газизов: из «Динамо» никто по Агаларову не обращался
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о переходе нападающего уфимского клуба Гамида Агаларова в московское «Динамо».
«К нам из «Динамо» никто не обращался по Агаларову. Официальных предложений не было», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гамид Агаларов провёл за уфимцев 14 игр. В них от забил 11 мячей, результативными передачами не отметился. В квалификации на чемпионат Европы 2023 года среди юношей до 21 года он провёл 2 матча, в которых забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. В Кубке России форвард появлялся на поле дважды, но результативными действиями отличиться не смог.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:34
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:10
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:44
-
20:31
-
20:30
-
20:28
-
20:24
-
20:19
-
20:18
-
20:15
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:03
-
20:00
-
19:57
-
19:51
Партнерский контент