Отец Агаларова рассказал о подробностях просмотра футболиста в «Зените-2»
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Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан рассказал о подробностях просмотра сына в «Зените-2».
«Я помню время, когда он поехал на просмотр в «Зенит». Селекционный отдел команды его отметил и пригласил на просмотр. Гамида определили в «Зенит-2». В тот момент команда готовилась к календарной игре. У команды есть определённые нагрузки — после выходного дня тренажёрный зал. После больших нагрузок Гамид должен был сыграть просмотровую, двустороннюю игру. С учётом всех нагрузок проявить себя было сложно. Нельзя сказать, что «Зенит-2» должен был готовить Гамида к этому просмотру. Нет, Гамид влился в коллектив и готовился вместе с командой к чемпионату», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-экспресс».
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