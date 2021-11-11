Шевченко: Золотой мяч – в прошлом, хотелось бы чего-то добиться в качестве тренера

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, возглавивший «Дженоа», подчеркнул, что хотел бы оставить в прошлом свои достижения в качестве футболиста в чемпионате Италии и добиться новых успехов на тренерском посту.
«Золотой мяч — это прошлое. Я хотел бы что-то сделать в качестве тренера. Я постараюсь сделать всё, чтобы эти отношения с «Дженоа» были долгими. Сейчас мы подбираем команду. У нас всё спланировано. Есть ряд вещей, которые должны усвоить игроки, и благодаря тренировкам мы получим более полную картину.
Дебютная игра с «Ромой»? Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приход многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы начнём игрой с ним.
Планирую ли адаптировать игроков под схему или расстановку под футболистов? Я думаю, что у этой команды есть определённые характеристики. Со временем мы определимся со всем. Одна из схем может быть 3-5-2 или 4-3-3», — цитирует Шевченко Italy 24 News.
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