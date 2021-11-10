Андрей Шевченко прокомментировал своё назначение в «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал своё назначение в итальянский клуб.

«Однажды я играл в Генуе, и это был очень сложный матч. Я очень хорошо помню, как бился против 12 игроков, потому что 12-м игроком «Дженоа» были болельщики. Я надеюсь, что они будут, потому что нам нужна большая поддержка.

У меня были контакты с новым владельцем. Это был долгий разговор. Команду нужно усилить, и поскольку мы нацелены на игру в Серии А в следующем году, я думаю, нам придётся хорошо поработать на трансферном рынке. Все ребята в команде очень хорошие. Я думаю, что первая цель – достичь позиции в турнирной таблице, на которой мы сможем хорошо дышать и хорошо работать», — цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.