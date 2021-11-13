Гол Пулишича помог сборной США обыграть Мексику в матче отбора ЧМ-2022

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная США принимала национальную команду Мексики. Встреча прошла на стадионе «Уэст Энд» в Цинциннати (США) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 74-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной США Кристиан Пулишич. На 85-й минуте хавбек Уэстон Маккенни упрочил преимущество североамериканской национальной команды в счёте. Через 4 минуты защитник сборной США Майлз Робинсон получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
Сборная США набрала 14 очков и возглавляет таблицу отборочного турнира группы Северной и Центральной Америки. Национальная команда Мексики (14) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе отбора являются сборные Канады, Панамы, Коста-Рики, Ямайки, Сальвадора и Гондураса.
- 13 ноября 2021
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