«Допустим, у меня есть контракт. Но если я не хочу?» Карпин — о будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу своего будущего в национальной команде.
«Меня задело, что не было попыток атаковать. Мы об этом говорили, отрабатывали это. Говорим об этом с сентября. Не сделали это, когда это было нужно. Есть ли уверенность, что буду тренером сборной в стыковых матчах? Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Сейчас контракт автоматически продлён до марта. Мне надо отдохнуть, проанализировать всё, через неделю скажу, что я надумал. Меня разочаровала игра, а не результат. Что дальше делать? В стыках будет ещё большее давление. Может ли эта сборная играть при ещё большем давлении?
Сложно сравнивать тренера клуба и тренера сборной. В клубе есть определённый состав, тут ты не знаешь, какой у тебя состав в сентябре, в ноябре — ты не контролируешь ситуацию. В клубе легче с точки зрения контроля, тренировочного процесса», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 15 ноября 2021
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